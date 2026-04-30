В Челябинске 30 апреля продолжают готовить к сезону городские фонтаны. Специалисты уже вторую неделю монтируют светомузыкальный комплекс на реке Миасс. Подрядчики проводят расконсервацию и сборку сложного технического объекта.
Параллельно на площади Революции начали разбирать защитный саркофаг. Специалисты приступили к сезонному обслуживанию гидротехнического сооружения.
Точная дата запуска пока неизвестна. Однако уже скоро жители и гости столицы Южного Урала смогут любоваться этими достопримечательностями. В новом сезоне челябинцев снова ждет яркое представление у концертного зала «Родина».