Фонтан запустили на пруду Девичьи слезы в Челябинске

Он будет работать ежедневно с 10 утра до 10 вечера

На пруду Девичьи слезы, расположенном в Ленинском районе Челябинска, запустили фонтан. Как сообщили сегодня, 27 мая, в пресс-службе администрации города, традиционно его включают с наступлением жарких дней.

Работать фонтан будет ежедневно с 10 утра до 22:00. Радовать местных жителей он будет до 24 сентября.

Очищать поверхность пруда от мусора планируют еженедельно, но, как отметили в мэрии, это не повод загрязнять водоем.

«Убедительно просим жителей беречь общественные территории и соблюдать порядок!»— призвали в городской администрации.

Первые фонтаны в Челябинске запустили еще в конце апреля. Так, два пешеходных фонтана заработали в Центральном районе.

Главный городской фонтан, расположенный на площади Революции, включили в майские праздники.