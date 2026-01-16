Фонд «Компас» оценил экологические проекты Магнитогорского меткомбината

Представители общественной организации посетили производственные цеха

Фонд «Компас» посетил Магнитогорский металлургический комбинат — одно из крупнейших металлургических предприятий России, которое рассматривает экологическую ответственность как ключевой элемент своей стратегии развития, сообщает пресс-служба общественной организации.

«Современная металлургия невозможна без серьёзных инвестиций в экологию. Для нас это вопрос ответственности перед городом, людьми и будущими поколениями. Мы последовательно инвестируем в модернизацию производств, внедрение наилучших доступных технологий и снижение воздействия на окружающую среду, понимая, что устойчивое развитие компании напрямую связано с качеством жизни в регионе присутствия», — подчеркнул гендиректор ММК Павел Шиляев.

О практической стороне этой работы рассказал директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Андрей Черяпкин.

«Промышленная безопасность и экология для нас неразделимы. Единая система управления рисками позволяет снижать воздействие на окружающую среду и обеспечивать стабильную и безопасную работу производства», — подчеркнул он.

В рамках экологической модернизации ММК обновляет газоочистные системы: современные комплексы очистки позволяют ежегодно улавливать около 60 тысяч тонн пыли. Одним из ключевых проектов стала коксовая батарея № 12. Комплекс стоимостью почти 90 миллиардов рублей снижает выбросы более чем на 11 тысяч тонн в год.

«Экологические решения сегодня напрямую связаны с эффективностью и конкурентоспособностью предприятия. Внедрение современных технологий позволяет одновременно снижать нагрузку на окружающую среду, повышать устойчивость производства и формировать более ответственную модель промышленного развития, которая отвечает запросам общества и государства»,— уточнил министр экологии Челябинской области Игорь Гилев.

По словам директора фонда «Компас» Татьяны Ковалевой, когда крупная промышленность открыта к диалогу и готова демонстрировать реальные изменения, вкладывая миллиарды в экологию, это формирует доверие и задает ориентир для всей отрасли.

«Наше взаимодействие с ММК показывает, что цели промышленных предприятий и задачи экологической повестки могут достигаться одновременно, создавая устойчивую модель развития для региона и страны в целом», — уверена она.

Отметим, Фонд «Компас» расширил сотрудничество с ММК, включая совместные экологические и просветительские инициативы.