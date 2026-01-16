Фонд «Компас» объявил о расширении сотрудничества с Магнитогорским металлургическим комбинатом

В его рамках будут созданы новые и поддержаны существующие экологические проекты

Фонд «Компас» и Магнитогорский металлургический комбинат расширяют сотрудничество. Три года ПАО «ММК» поддерживает Детский экологический форум, целью которого является вовлечение детей в экологическую повестку.

«Экологическая ответственность ММК — это системная работа: модернизация производства, снижение выбросов загрязняющих веществ и участие в федеральном проекте „Чистый воздух“ в рамках нацпроекта „Экологическое благополучие“. Сотрудничество с фондом „Компас“ усиливает эту работу и позволяет расширять общественный и образовательный эффект»,— отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Благодаря сотрудничеству компании и фонда удается не только поддерживать инициативы, но и популяризировать экологически ответственное производство.

«Для нас компания ММК — надежный партнер, и мы рады расширению нашего сотрудничества. Важно, что крупный бизнес не просто разделяет экологические ценности, а становится активным участником их продвижения»,— подчеркнула директор фонда «Компас» Татьяна Ковалева.

В планах — создание проектов, которые будут формировать экологическое мышление у детей и взрослых.