/ Челябинский школьник выиграл всероссийскую олимпиаду по физкультуре

Победителей зачислят в любой спортивный ВУЗ России без экзаменов.

Ученик челябинской школы № 89 Руслан Гильмитдинов стал абсолютным победителем всероссийской олимпиады по физической культуре. Она проходила в Ульяновском государственном университете с 14 по 20 апреля. Призерами также стали еще два челябинца и школьница из Златоуста.

Стали известны результаты олимпиады по физической культуре, в финале которой состязались 216 школьников из 73 регионов России. Руслан Гильмитдинов, обучающийся школы № 89 города Челябинска, стал абсолютным победителем среди девятиклассников. Юлия Игнатова, также учащаяся в 9 классе школы № 89, стала призером. Среди одиннадцатиклассников в число призеров вошли Александра Кузьмина из школы № 152 Челябинска и Анна Панасюк из школы № 2 Златоуста. От всей души поздравляем ребят! Так держать. — поздравила школьников первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Участники выполнили несколько теоретико-методических заданий, а после этого — упражнения из школьной программы углубленного уровня по предмету «Физическая культура». После состязаний школьников пригласили в Ульяновский драматический театр имени И. А. Гончарова на просмотр спектакля «Бедная Лиза», а также — на экскурсию по исторической части Ульяновска и в Музей-мемориал В. И. Ленина.

