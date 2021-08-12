Дрожащие руки участников открывали двери студии — так начался новый период в их профессиональной жизни. Организаторы помогали участникам справиться с волнением: подсказывали, как правильно надеть петличку, как сесть, чтобы лучше смотреться в кадре и в какую камеру смотреть. По команде режиссера будущие телезвезды читали новости с суфлера, увидев его впервые, с листа и даже наизусть. Жюри оценивали работу претендентов в кадре, их обаятельность, умение убедить аудиторию и наличие правильно поставленной речи.
«Первый эфир — очень волнительный! При этом не важно, выходишь онлайн или ведется запись. Когда я первый раз села в кресло, немного потрясывало и появилось сильное напряжение во всем теле и в горле, особенно. Но когда началась запись, я уже немного расслабилась. На самом деле, работа в студии очень заряжает. Абсолютно разные эмоции перед записью и после. Энергия прямо ключом бьет и хочется снова идти в эфир», — делится своими впечатлениями финалистка проекта София Дегтярева.
Порой у участников голос менял тональность, переходя от баса к писку, тряслись руки и путался текст. Но каждый, так или иначе, справился и показал все свои умения.
Проект продолжается, проголосовать за полюбившегося финалиста может любой желающий.