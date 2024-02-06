Фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в Китае закрыли гала-концертом

Русские артисты балета исполнили номера под аккомпанемент китайского оркестра

В китайской провинции Ляонин состоялось торжественное закрытие первого фестиваля-ярмарки «Сделано в России», участие в которой приняла Челябинская область. Мероприятие прошло в Большом театре города Далянь, на сцене под аккомпанемент китайского оркестра выступили прима-балерины и солисты Мариинского театра и театра имени Леонида Якобсона, сообщили в пресс-службе Российского экспортного центра.

«Мы делаем ставку на синергию экспорта и мягкой силы. Культурные и спортивные достижения России формируют в сознании потребителя прямую ассоциацию с нашей продукцией, наполняют значением бренд „Сделано в России“, делают его более многогранным и полным. Мы убеждались в эффективности этой синергии каждый день ярмарки, когда видели неподдельный интерес жителей Ляонина к нашим товарам, культуре и спорту. Рекордные продажи также это подтверждают»,— рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Напомним, фестиваль-ярмарка прошел в Китае с 27 января по 4 февраля. На прилавках было представлено более 1,5 тысячи товаров от 150 различных компаний из 40 российских регионов, в том числе из Челябинской области. От нашего региона можно было приобрести продукцию компаний «МАКФА» И «Объединение Союзприщепром». Целью мероприятия было продвижение экспортных брендов и национальных достижений в области культуры и искусства.