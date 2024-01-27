Продукты из Челябинской области представили на фестивале-ярмарке в Китае

Рассказываем, чем смогут полакомиться жители Поднебесной

Сегодня, 27 января, в городе Шэньян в Китае состоялось открытие фестиваля-ярмарки «Сделано в России». Участие в ней принимают более 130 компаний из 30 российских регионов, в том числе из Челябинской области. Южноуральские предприниматели привезли на фестиваль муку, макароны, подсолнечное масло, кукурузные хлопья и шоколадные шарики, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Челябинской области.

На ярмарке представлена продукция компании «МАКФА», которая уже на протяжении 10 лет сотрудничает с дистрибьютором в северной части Китая, а также продукция из южноуральского зерна, которую производит «Объединение Союзпищепром».

«Миссия фестиваля-ярмарки — создать образ нашей страны как надежного партнера. И синергия продвижения российской продукции, культуры, спорта и традиций, которая лежит в основе нашего нового формата продвижения экспорта, в этом неоценима. Мы привезли в Китай все лучше, что „Сделано в России“: наше гостеприимство, традиции и экологически чистую, качественную, вкуснейшую продукцию. Уверены, это позволит сделать наши страны еще чуть ближе друг к другу»,— прокомментировала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Российские компании участвуют в фестивале в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Продлится мероприятие до 5 февраля.