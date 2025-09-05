Фестиваль «Челябинская область — большая семья» в Аргаяше стал площадкой для решения насущных вопросов

Важной частью мероприятия стали социальные инициативы

Жители всех уголков Южного Урала уже поняли: не знаешь, куда идти с вопросом, дождись, пока в твою территорию приедет фестиваль «Челябинская область — большая семья». Потому что здесь за один день можно получить ответы на все накопленные вопросы. Не стала исключением и площадка в Аргаяше, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как отметила на открытии первый замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, фестиваль «Большая семья» — значимое событие, способствующее укреплению социальных связей в большом регионе:

«Этот фестиваль уникален, ведь он показывает насколько мы замечательная и могучая область и часть великой страны. Сегодня мы собрались здесь, чтобы помочь всем местным жителям».

И местные жители пришли — с проблемами, касающимися жилищных условий, газификации и здравоохранения. Палатка Минздрава традиционно в числе самых посещаемых. И недаром: врачи выявили много случаев повышенного давления, а также повышенного сахара в крови, все пациенты направлены к узким специалистам.

Важной частью мероприятия стали социальные инициативы: многодетным и малоимущим семьям, а также семьям участников СВО в рамках акции «Собери ребенка в школу» вручили необходимые наборы для школы. Каждый посетитель фестивальной площадки мог внести свой посильный вклад в сбор средств на помощь бойцам спецоперации.

Южно-Уральский агропромышленный колледж знакомил с профессиями через мастер-классы, причем разбег тем был от определения качества молока до определения неисправности электродвигателя и пилотирования беспилотника.

Тут же на фестивале школьники могли пройти профориентационные тесты — к слову, в Аргаяше ученики старших классов показали большую склонность к техническим специальностям, а также к работе с людьми.

Также прошла выставка реплик традиционных костюмов Южного Урала «Уральский взгляд» и мастер-класс по монотипии, на котором участники создавали уникальные рисунки из клякс.

Спортивная часть фестиваля продемонстрировала навыки местных спортсменов. Показательные выступления Аргаяшской ДЮСШ по кикбоксингу и боксу привлекли внимание зрителей.

Нормы ГТО пришли сдавать аргаяшцы в возрасте от 5 до 61 года — и, кстати, сдали успешно! Среди местных рекордов: семилетка подтянулся 17 раз; 50‑летний мужчина отжался 50 раз; подросток прыгнул почти на три (!) метра — на 290 см, а его товарищ поставил рекорд в нормативе на гибкость, выполнив наклон вперед больше чем на 32 см.

Добавим, фестиваль «Челябинская область — большая семья» завершит путешествие‑2025 в южноуральской столице в ближайшую субботу, 6 сентября.

