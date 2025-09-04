Фестиваль «Челябинская область — большая семья» едет в столицу Южного Урала

Город станет 45 точкой масштабного путешествия

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» ставит завершающую точку в своем масштабном турне. В последний раз в этом году он откроет свои двери в Саду камней в Челябинске 6 сентября.

Для участников подготовлены интерактивные зоны. Помимо развлечений, челябинцы смогут получить консультацию от всех региональных ведомств, проверить здоровье и даже сдать ГТО.

На сцене для гостей будет подготовлен концерт. Праздник стартует в 12:00.

Ранее писали, как после фестиваля «Челябинская область — большая семья» в Миньяре поставили перила, ведущие в подъезд, для инвалида второй группы. В Миассе сотрудники ГЖИ решили вопрос с затопленным подвалом.

Возрастное ограничение 0+.