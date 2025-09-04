После фестиваля «Большая семья» южноуральцы получили помощь от ГЖИ

Свыше 40 человек обратились за помощью инспекции

На фестивале «Челябинская область — большая семья» более сорока жителей обратились за помощью в Госжилинспекцию с вопросами о содержании крыш и подвалов, начислении за коммунальные услуги, капремонтах домов. Как рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области, ряд проблем уже оперативно разрешился.

Так, у жительницы Миньяра, имеющей инвалидность второй группы, после обращения в течение трех дней поставили перила, ведущие в подъезд, без которых путь домой был затруднен.

А на фестивале в Миассе зафиксировали обращение по поводу затопления подвала в доме по улице Карла Маркса. Специалисты Госжилинспекции провели выездное обследование и выяснили, что проблема находится в процессе решения: «Златоустовский водоканал» уже занимается ремонтом канализационных колодцев.

По адресам, где после проверок зафиксировали нарушения, были выданы предписания с двухмесячным сроком их устранения. Госжилинспекция будет держать эти случаи на контроле.

Кроме того, на фестивале специалисты Госжилинспекции провели разъяснительные беседы и рассказали южноуральцам, как можно копить на капремонт дома и как перенести его сроки, что входит в обязанности «управляек», и помогли разобраться в начислениях за ТКО.