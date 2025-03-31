Ежегодная выплата на сборы в школу в Челябинской области выросла до 10 400 рублей

Деньги положены многодетным семьям с небольшим доходом

В 2025 году ежегодная выплата на приобретение одежды для школы выросла до 10 400 рублей. С января это пособие уже получили более 2,5 тысячи семей из Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального министерства соцотношений.

«Ежегодную выплату можно получить на каждого ребенка-школьника, если среднедушевой доход многодетной семьи не превышает размер двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в регионе, то есть 35 564 рублей на каждого члена семьи в 2025 году», — поясняют в пресс-службе.

Получить выплату может только один из родителей.

Выплата предоставляется семьям один раз в календарном году, но оформить ее родители могут в любой месяц года.

Обратиться за выплатой в Минсоц можно дистанционно — через портал госуслуг или лично — в управлении социальной защиты по месту жительства.

Между тем в Челябинской области началась приемная кампания в первые классы.