В 2025 году ежегодная выплата на приобретение одежды для школы выросла до 10 400 рублей. С января это пособие уже получили более 2,5 тысячи семей из Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального министерства соцотношений.
«Ежегодную выплату можно получить на каждого ребенка-школьника, если среднедушевой доход многодетной семьи не превышает размер двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в регионе, то есть 35 564 рублей на каждого члена семьи в 2025 году», — поясняют в пресс-службе.
Получить выплату может только один из родителей.
Выплата предоставляется семьям один раз в календарном году, но оформить ее родители могут в любой месяц года.
Обратиться за выплатой в Минсоц можно дистанционно — через портал госуслуг или лично — в управлении социальной защиты по месту жительства.
Между тем в Челябинской области началась приемная кампания в первые классы.