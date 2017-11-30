/ Работающие в центре города челябинцы испытывают стресс каждый день

Четверть работников пожаловалась на перенапряжение.

В конце года у работников увеличивается объем заданий и растет уровень стресса. При этом некоторые челябинцы испытывают стресс на работе почти каждый день. В этом призналась четверть челябинцев. Работают они в основном в Центральном и Советском районах. Тех, кто сталкивается со стрессом несколько раз в неделю, чуть меньше — 18,6%.

Среди испытывающих эмоциональное напряжение жителей города чаще представлены респонденты с низким уровнем материальной обеспеченности, а также челябинцы, занятые предпринимательской деятельностью. Напряжение в конце рабочего дня несколько раз в месяц испытывают 27,5% опрошенных, а почти никогда, несколько раз в году, 26,5% респондентов. Интересно, что в этой группе преобладают рабочие и челябинцы со средним уровнем материальной обеспеченности. — рассказала сайту «Первый областной» специалист челябинского филиала РАНХиГС Дарья Аверьянова.



Социологи также изучили причины стресса. В большинстве работники страдают от собственной неорганизованности и неграмотного управления со стороны менеджеров.

Напомним, что со стрессом на работе помогают справиться питомцы. Наличие в офисе котов, собак или даже рыбок делает сотрудников счастливее. 42% хотят завести питомца.