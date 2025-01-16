Евгений Ткаченко: «Пролез» в журналистику с помощью фотографии

Легендарный южноуральский фоторепортер — о разнице между живыми кадрами и «просто карточками» и перспективах жанра

«Пролез» в журналистику с помощью фотографии, в 60-х годах сделал знаменитый снимок про европейские санкции и союзную «ответочку», в 90-х научил челябинского губернатора ловить карпа на хлеб, а на работу в ТАСС его рекомендовали сразу два не последних в СССР человека: заведующий отделом пропаганды ЦК КПСС и комендант Большого Кремлевского дворца... О счастливых совпадениях, правде жизни, «принципе большой и малой кучи» и перспективах такого жанра, как фоторепортаж, мы поговорили с легендарным южноуральским журналистом и фотографом Евгением Ткаченко.

В его трудовой книжке записей немного: после института (учился на инженера, но увлекшись фотографией, чуть не бросил) был распределен в отдел промышленности строительства и транспорта «Челябинского рабочего», проработал там более 20 лет, а потом еще 30 — в легендарном ТАССе, Телеграфном агентстве Советского Союза.





«На последней минуте»

Смотреть на мир через камеру — и видеть его чуть иначе, чем обычные люди! — Евгений Ткаченко начал еще студентом, причем за образец сразу взял, ни много ни мало, «Комсомолку»:

«Тогда, в конце 50-х — начале 60-х лучше всех иллюстрировалась газета „Комсомольская правда“, и я в погоне за хорошей фотографией ориентировался на нее, и это была первая центральная газета, которая напечатала мой снимок... Тогда заведующим отделом иллюстрации „Комсомолки“ был легендарный Василий Песков — и все, что присылали в редакцию, в том числе мои снимки — а я слал целыми пакетами, один за другим, проходило через него. И вот однажды я, еще мальчишка, получаю письмо: „Уважаемый Евгений Иванович, прежде чем послать снимок в центральную газету, представьте себя на месте читателя. Будет он интересен для вас или нет? Вот если Вы найдете в этом снимке то, что может быть интересно другим, милости просим“. И когда я с этой позиции стал отбирать фотографии для отправки в „Комсомолку“, они стали там появляться регулярно», — вспоминает Евгений Иванович.

Ценен, по его словам, был не только этот совет, но вообще способ взаимодействия с человеком, пусть неопытным, но явно заинтересованным в профессии, говорит он:

«Да, я получил отказ, но сделанный в такой форме, он только подстегнул меня изучать фотодело и фоторепортаж. Любая реакция, только честная, — это всегда лучше, чем молчание или неискренность», — уверен он.

Этот принцип действовал в фотоклубе, у истоков которого встал Евгений Иванович:

«Все штатные фотокорреспонденты „Челябинского рабочего“ и „Вечерки“, „Вечернего Челябинска“, пришли в наш фотоклуб. А собирались мы не просто языками потрепать, извините, а чтобы показывать друг другу свежие работы и услышать о них откровенное мнение. Хорошее или плохое — неважно, главное — честное. У нас был термин такой: „большая и малая куча“ Это мы снимки новые раскладывали — сообразно их ценности с точки зрения репортажа».

Одна из ярких фотографий Евгения Ткаченко — «Первая плавка» — не потеряла ценности и сегодня, и не только как исторический документ:





«Это в первый же год моей работы в газете меня послали на электрометаллургический комбинат делать материал ко Дню металлурга. Вот я сделал материал и ряд снимков. И все — ну, обычные: сталь, огонь, вот это все, а потом — этот кадр! Живой! Я его когда напечатал, мне сказали: вот это фото стоит целого рассказа, оно само — репортаж. В общем, этот снимок во мне прямо перевернул понимание фотографии. Что она не может быть просто карточкой, а должна вызывать какие-то чувства».





Еще один всемирно известный снимок Евгений Ткаченко сделал в 60-х, когда при канцлере Аденауэре ФРГ отказалась продавать СССР трубы большого диаметра, а они нужны были для строительства нового газопровода. И Союз очень быстро наладил их производство — на Челябинском трубопрокатном. А на первой продукции стана 1020 рабочие написали: «Труба тебе, Аденауэр!» Правда, по легенде, сначала «ответочка» была более нецензурной, но по просьбе журналистов «послание» подправили.





Дома на стене у Евгения Ивановича висит другой снимок с ЧТПЗ — там его, уже журналиста ТАСС, знакомят с Владимиром Путиным, который только что увидел в музее завода то самое фото той самой трубы.

А все-таки писать Ткаченко тоже пришлось. И если «Челябка» была для него школой, ТАСС, куда он ушел в 1981 году, стал университетом:

«С текстами мне, я считаю, очень крепко повезло. Потому что ТАСС — Телеграфное агентство Советского Союза — это все-таки высшая школа журналистики. Задача была с любого события оперативно, объективно дать материал. Причем какое бы это событие не было большое, новость должна уместиться на полстранички. А если уж я замахнулся на больший материал, должен позвонить редактору и обосновать, почему это челябинскому собкору нужно больше места».

Евгений Иванович признается, что почти не волновался — потому что, хоть работу нашел сам, но оказалось, еще до личного знакомства с редакцией туда прилетели несколько рекомендаций относительно Ткаченко:

«У меня, правда, тут совпадение получилось приличное. Евгений Михайлович Тяжельников (в 1961-1964 гг. — ректор Челябинского пединститута, позже секретарь Челябинского обкома партии по идеологии, а затем — первый секретарь ЦК ВЛКСМ и заведующий Отделом пропаганды ЦК КПСС, — прим. авт.) увидел меня на одной из стажировок в Москве, узнал — звонил потом в ТАСС, говорил, мол, к вам придет такой-то, обратите внимание. И второе. Мы были приятелями с комендантом Большого Кремлевского дворца Валентином Семеновичем (Винокуровым, — прим. авт.), полковником, а он был знаком с начальником отдела кадров ТАССа. Он ему меня тоже отрекомендовал. Поэтому сильного волнения не было — чувство новичка, скорее».





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Очень тепло вспоминает Евгений Иванович время работы с губернатором Петром Суминым:

«Я почти со всеми губернаторами нашими успел поработать, кроме Алексея Леонидовича Текслера. Но если со всеми — по долгу службы, то с Петром Ивановичем возникло со временем особое взаимопонимание. Иногда даже успевали — по дороге в цех, например — обменяться какими-то мнениями, или вот однажды пока шли до места события, я успел научить Петра Ивановича ловить карпа на хлеб. Он же тоже рыбак был заядлый, как и я, а в рыбалке нюансов много...»





Рыбалка – любимое увлечение с детства

О СОВРЕМЕННОЙ ФОТОГРАФИИ И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВАХ

Сегодняшняя челябинская фотография, по мнению Евгения Ткаченко, сохраняет высокие позиции в России и мире. И не только благодаря техническому прогрессу. Это вообще не главное в работе репортера:

«Было в моей практике, что человек годами старался, работал, и технику покупал, и ничего — не стал он репортером. Не смог. Не знаю, можно ли это выработать... Наверное, все-таки усилить то, что в тебе есть. А если за душой ничего нет, то вы и будете лепить карточки. К сожалению».





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Кстати, и перспективы у такого жанра, как фоторепортаж, в Челябинской области имеются, уверен Евгений Ткаченко. И в этом мнении он еще больше утвердился, побывав на выставке Первого областного информагентства «Призма 15/90»:

«Я с удовольствием посмотрел выставку, отмечу очень хороший уровень фотографии, резко возрос уровень технической подачи, форматы, качество, цвет. И важно вот что: когда я был на этой выставке, туда привели школьную экскурсию, и я видел, как дети смотрели, понимаете! И как они слушали. Это очень здорово. Потому что пусть даже из каждого класса один-два мальчишки увидели и загорелись — это уже перспектива того, что наше дело кто-то будет продолжать».