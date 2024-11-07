Юные журналисты из Челябинска научились рисовать светом на фотографиях

Фотограф сетевого издания 1obl.ru провел для школьников мастер‑класс

Сегодня, 7 ноября, ученики образовательного центра № 5 Челябинска научились особой технике — фризлайту. Мастер-класс прошел в рамках выставки «Призма 15/90», рассказывающей о Южном Урале и его жителях. Новой технике школьников обучил фотограф сетевого издания 1obl.ru Дмитрий Сопильняк.

На мастер-классе побывали 40 человек. Все они состоят в медиастудии. Ребята увлекаются съемкой видео, фотографией, журналистикой и в целом массмедиа.

Для школьников сначала провели экскурсию по фотовыставке. После экспозиции их научили фризлайту. В качестве рисования фотограф использует источники света. Этот стиль применяют в рекламе, для выставок и презентаций, а также для оригинальности снимка. В завершение лекции дети «написали» светом первые буквы своего учебного заведения.

«Колоссальная работа проделана специалистами. Я даже представить не могу, сколько гигабайтов информации пришлось просмотреть для того, чтобы отобрать даже несколько десятков фотографий. Не могу представить, сколько часов для этого потребовалось. Масштабность выставки впечатляет. Сам замысел призмы глубок и идет красной нитью через все фотографии», — поделился эмоциями после выставки руководитель пресс-службы образовательного центра № 5 Вячеслав Ватутин.

Выставка «Призма 15/90» действует в мультимедийном парке «Россия — моя история» до середины ноября. В экспозиции собраны не только самые яркие снимки от фотографов сетевого издания 1obl.ru и медиахолдинга «Первый областной», но и тесты, квесты на знание особенностей создания медиапродукта. Школьники могут проверить свое знание русского языка в небольшом тесте от корректоров издания и написать новость, которую опубликуют на сайте.

Выставка «Призма 15/90» работает:

• в мультимедийном парке «Россия — моя история»

• каждый день

• до 20:00

• бесплатно

• для всех желающих

• ул. Труда, 183, корп. 1.

Возрастное ограничение 0+.