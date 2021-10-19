В Челябинске высадили полсотни тополей взамен вырубленных при строительстве дороги

57 пирамидальных тополей появились на Бродокалмакском тракте

В Челябинске высадили 57 пирамидальных тополей, которые стали компенсацией снесенным зеленым насаждениям во время строительства дороги по улице Конструктора Духова. В комитете дорожного хозяйства города отметили, что работы по компенсационной высадке зелёных насаждений завершены.

Подрядная организация ООО «АрСак» высадила 57 пирамидальных тополей на Бродокалмакском тракте. Напомним, сухостойные березы и тополя снесли у проезжей части вдоль Бродолкалмакского тракта.

Работы проведены в рамках реализации проекта строительства дороги по улице Конструктора Духова от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда. Магистраль строят по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Здесь подрядчик тоже идет с опережением графика на два месяца.