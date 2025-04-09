Челябинцу предложили 5 тысяч рублей компенсации за погибшего в шахте брата

По вине работодателя, перепутавшего тела горняков, хоронить южноуральца пришлось два раза

В январе 2021 года на одной из шахт Камчатки погибли два горняка — Николай Зубов из Карабаша (на главном фото. — Ред.) и Дмитрий Горшняк из Донецкой Народной Республики. Родным шахтеров отправили два закрытых цинковых гроба. Семья Зубова не решилась открывать гроб, так как работодатель заверил, что тело неузнаваемо. Николая похоронили на кладбище в Карабаше. А в ДНР гроб открыли и ужаснулись: внутри лежал незнакомый мужчина. Оказалось, сотрудники горнодобывающей компании «Тревожное зарево» перепутали тела шахтеров и отправили их по чужим адресам.

«Так и получилось, что хоронить брата мне пришлось дважды. И не просто хоронить, а опознавать изувеченное тело. А это сильный удар по психике», — говорит родной брат Николая челябинец Игорь Зубов.

Даже теперь, четыре года спустя, мужчина не может оправиться от трагедии. Когда заходит разговор о семье, руки Игоря нервно подрагивают, а в глазах стоят слезы. Николай был последним родным человеком для Игоря на этом свете.





Младший брат Игорь Зубов

В семье Зубовых было три брата — Олег, Николай, Игорь. Двое старших успели жениться и завести детей. Зарабатывать деньги оба ездили на вахту на Север. Игорь же перебрался в Челябинск, окончил здесь институт и устроился мастером на ЧКПЗ.

«Братья мне говорили: „Учись, у тебя другая дорога. Ты нас всех переплюнул. Север не для тебя“», — вспоминает Игорь.

В 2006 году ушел из жизни отец семейства, через восемь лет — мать. Хоронить маму тогда пришлось Игорю — старшие братья были на вахте и не успели к похоронам. Позвонили: «Держись!» Помогли деньгами.

После смерти родителей братья виделись редко, так как старшие жили в Карабаше, но связь не теряли и всегда поддерживали друг друга. Игорь даже стал крестным одного из племянников. Между тем судьба приготовила новые испытания.

У старшего брата, Олега, обнаружили силикоз — профессиональное заболевание легких, которое возникает при вдыхании большого количества производственной пыли. Работа в шахтах довела его до могилы. Мужчина умер в 2017 году.

«Когда это случилось, мы с Николаем поклялись, что будем всегда поддерживать связь и помогать друг другу, ведь другой родни у нас не осталось», — говорит Игорь.

А спустя три года работа отняла жизнь Николая.

«На последнюю вахту я сам отвез брата в аэропорт. Тогда в Челябинске как раз сдавали новый терминал и на стене здания укрепили слово „Игорь“. Брат еще пошутил, что воздушную гавань в честь меня и назвали. Никто не думал, что больше мы уже не увидимся», — рассказывает Игорь.





Фотографий в семейном альбоме осталось немного, но братья действительно были дружны

Николая ждали домой к Новому году. К праздничному столу он обещал привезти с Камчатки красной икры. Эта вахта должна была стать последней — Николай собирался покупать квартиру в Челябинске, поближе к младшему брату. Но в декабре горняков попросили остаться на январские праздники. А накануне Рождества Николай погиб — его с товарищем завалило горной породой.

Жены погибших получили денежную компенсацию. Игорь тоже потребовал выплату за смерть брата.

«Я забирал груз 200 в Челябинске, когда с Камчатки отправили первый гроб. И потом пересматривал тело, которое нам пришло с Украины, чтобы быть уверенным, кого мы хороним. После этих событий у меня голову вообще сорвало: начались панические атаки, пришлось пить таблетки», — говорит Игорь.

Тракторозаводский районный суд Челябинска постановил выплатить Игорю достойную компенсацию. Однако работодатель обжаловал это решение, предложив взамен 5 тысяч рублей.

«Мы считаем, что нет доказательств, которые подтверждают близкую связь между братьями», — заявила в апелляционном суде представитель горнодобывающей компании Осадчая.

Юрист компании пояснила, что не нашла на личных страницах мужчин в соцсетях совместных фото, а значит, братья не были дружны. К тому же жена погибшего горняка в СМС отказалась общаться с юристом по поводу младшего брата. Также юрист заметила, что жены погибших и без того получили большие выплаты, размер которых превышает размер компенсаций, предусмотренных отраслевым соглашением, а значит, родному брату хватит и пяти тысяч рублей.

«Это издевательство. Это унизительно. Вы могли сказать, что считаете первоначальный размер завышенным, но утверждать в суде, что Игорь никто и не страдает из-за смерти брата, — не по-человечески. Вина предприятия в гибели горняков доказана, вина в подмене тел — тоже. Горняков неправильно опознали на шахте. В морг они поступили уже с бирками на руках. И долг компании — отвечать за эти ошибки», — считает адвокат Вадим Бочкарев.

В итоге Челябинский областной суд встал на сторону брата. Размер компенсации оставлен без изменения — она будет большой.

Но предприятие еще может обжаловать это решение.

Ранее генеральный директор компании Trans-Siberian Gold Александр Дорогов заявлял, что компания воспринимает трагедию с горняками как личную и окажет материальную помощь близким погибших.