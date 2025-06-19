Эти растения прогонят клещей с вашей дачи

Как бороться с насекомыми на садовом участке

Большая неприятность лета кроется в насекомых. Особенно опасны те, что способны нанести вред нашему здоровью и даже поставить жизнь под угрозу, — это клещи. Существуют разные способы защиты от кровососущих, и один из них — развести на садовом участке растения, которые отпугнут клещей.

Что посадить на участке:

• мяту перечную и кошачью. Ее особенно не жалуют паутинные и иксодовые клещи. Растение используется для приготовления раствора с добавлением лимона и яблочного уксуса, чтобы обрабатывать участок по периметр. Порядка 82% клещей располагается в пределах трех метров от края участка, тем более если он расположен у леса или влажной местности;

• садовую герань. Она привлекательна для фитосейулюсов — это биозащитники, уничтожающие яйца паутинного клеща;

• лаванду. За счет своих эфирных соединений она является природным репеллентом. Бутоны лаванды заливают кипятком и настаивают двое суток, затем этим раствором нужно провести опрыскивание зараженных растений с нижней стороны листьев.

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