Несколько минут назад на Красной площади подвели итоги всероссийского конкурса «Битва хоров». Студия из Челябинска «Тутти» заняла второе место среди сильнейших хоров России в жанре эстрадной музыки.

Полторы тысячи коллективов со всей страны подавали заявки на участие в этом конкурсе. В полуфинал, который прошел в Москве две недели назад, попали 30 коллективов. И только десять хоров, в том числе эстрадная студия «Тутти», попали в финал.

Это профессиональные и любительские коллективы, которые выступают в академическом, фольклорном и эстрадно-джазовом направлении.

Участники эстрадного хора «Тутти» — воспитанники образцовой студии эстрадного вокала Дома детской культуры «Ровесник». В составе хора 18 человек в возрасте от 12 до 18 лет. Девушки одинаково хорошо поют русские народные песни, песни советских композиторов, джаз. В финале конкурса она исполнили песню о России.

Также сегодня вечером все финалисты «Битвы хоров» споют на праздничном концерте в честь Дня России. Прямая трансляция доступна на платформе «Смотрим».