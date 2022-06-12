Несколько минут назад на Красной площади подвели итоги всероссийского конкурса «Битва хоров». Студия из Челябинска «Тутти» заняла второе место среди сильнейших хоров России в жанре эстрадной музыки.
Полторы тысячи коллективов со всей страны подавали заявки на участие в этом конкурсе. В полуфинал, который прошел в Москве две недели назад, попали 30 коллективов. И только десять хоров, в том числе эстрадная студия «Тутти», попали в финал.
Это профессиональные и любительские коллективы, которые выступают в академическом, фольклорном и эстрадно-джазовом направлении.
Участники эстрадного хора «Тутти» — воспитанники образцовой студии эстрадного вокала Дома детской культуры «Ровесник». В составе хора 18 человек в возрасте от 12 до 18 лет. Девушки одинаково хорошо поют русские народные песни, песни советских композиторов, джаз. В финале конкурса она исполнили песню о России.
Также сегодня вечером все финалисты «Битвы хоров» споют на праздничном концерте в честь Дня России. Прямая трансляция доступна на платформе «Смотрим».
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