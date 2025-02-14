Еще шесть гостиниц межвузовского кампуса в Челябинске сдадут в апреле 2026 года

А в мае этого года на территории студгородка откроют физкультурно-оздоровительный комплекс

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в режиме видеоконференции принял участие в совещании, посвященном строительству кампусов мирового уровня в регионах России, и рассказал, как продвигается стройка в Челябинске. Совещание проводил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Алексей Текслер отметил, что первый этап строительства уже завершен. В эксплуатацию введены две гостиницы для студентов и преподавателей. На втором этапе регион должен построить еще шесть гостиниц на 3 тысячи мест.

«Коробки всех шести зданий готовы. Ведутся фасадные, отделочные работы и остекление. На объекте задействовано 375 человек. Планируем завершить строительно-монтажные работы в декабре этого года, далее провести пусконаладочные работы и, согласно дорожной карте, ввести объекты в эксплуатацию в апреле 2026 года. Уверен, что все обозначенные сроки по второму этапу будут соблюдены», — заявил Алексей Текслер.

Проектная документация по третьему этапу строительства (возведут учебно-научный комплекс и модульный конференц-зал) уже на рассмотрении в Главгосэкспертизе.

«Никаких отклонений от графика нет, и все обозначенные сроки будут выполнены», — подчеркнул губернатор.

В мае на территории кампуса откроют физкультурно-оздоровительный комплекс и начнут строить плавательный бассейн. Помимо лыжероллерной трассы, которая входит в третий этап строительства, на территории кампуса будут функционировать еще два крупных спортивных объекта — ФОК и бассейн.

Межуниверситетский кампус в Челябинске строится в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Горничная, свежие полотенца и плейрум — в январе челябинские студенты показали журналисту Первого областного, как живут в гостинице кампуса.