Еще одну тренировочную квартиру для инвалидов открывают в Челябинске

Молодежь с ОВЗ будет учиться здесь навыкам самостоятельной жизни

На этой неделе власти Челябинска собираются открывать третью тренировочную квартиру для молодых людей с инвалидностью, заявил на аппаратном совещании у мэра заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Две тренировочные квартиры уже работают на улице Воровского и на Комсомольском проспекте, третья откроется в Ленинском районе города. Предполагается, что постигать азы самостоятельной жизни здесь будут не менее 16 инвалидов.

Напомним, тренировочные квартиры создаются для юношей и девушек, которые имеют нарушения интеллекта, но еще способны после длительного обучения жить самостоятельно, без родителей. В тренировочной квартире их учат готовить, ходить в магазин и общаться с другими людьми. Подробнее о том, как устроена тренировочная квартира, читайте в отдельном материале.

Тренировочная квартира в Ленинском районе города начнет работу как структурное подразделение центра «Социальная гарантия».

Кстати, в Ленинском районе уже есть тренировочная квартира для студентов-сирот, она создана на базе Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума имени Яковлева.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение изучить вопрос создания реабилитационного центра и спорткомплекса для людей с ОВЗ.