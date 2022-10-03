Первую тренировочную квартиру для студентов-сирот открыли в Челябинске

Подростков обучат навыкам самостоятельной жизни

В Челябинске открыли первую тренировочную квартиру для студентов-сирот. Площадка будет работать на базе Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума имени Яковлева. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в администрации ссуза.

«В нашем техникуме обучаются более 70 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ребятам сейчас 15—17 лет, и многие из них не владеют элементарными навыками бытовой жизни. Например, не умеют готовить или стирать. Не умеют планировать свой бюджет: получают стипендию или пособие и спускают его за несколько дней, а потом неделями сидят голодными. Тренировочная квартира поможет им освоить важные навыки самостоятельной жизни»,

— говорит заместитель директора по учебно-воспитательной работе промышленно-гуманитарного техникума Ирина Холодкова.

Двухкомнатную тренировочную квартиру оборудовали в общежитии техникума. Ремонт в ней сделали сами студенты, которые учатся на штукатуров и маляров. Одна из комнат — жилая, здесь есть спальная зона, телевизор, диван. Другая комната — большая кухня с духовкой, микроволновкой, посудомойкой и стиральной машиной.

«Мы заселяем в эту квартиру двух студентов-сирот и одного домашнего ребенка, для которого самообслуживание является ежедневной рутиной и который будет примером для своих соседей. Вместе они пройдут обучающую программу и научатся общаться, взаимодействовать»,

— говорит Ирина Холодкова.

Курс обучения навыкам быта рассчитан на три недели. После этого педагоги решают, кто готов к самостоятельной жизни, а кому нужно пройти еще один курс.

Тренировочная квартира открыта на деньги самого техникума, но в будущем педагоги надеются получить грант.