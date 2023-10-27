В Челябинске автобусы стали тратить меньше времени на прохождение маршрута

Ускорения добились с помощью выделенных полос

Общественный транспорт на проспекте Ленина — одной из главных артерий Челябинска — стал ездить быстрее. Такого эффекта удалось добиться введением выделенных полос. Статистикой поделились в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Выделенную полосу на проспекте Ленина от Рождественского до Воровского обустроили в августе. Ее длина — 2,8 километра. Через участок проходит 31 маршрут общественного транспорта, в час проезжает до 200 машин. Вместо того чтобы двигаться со скоростью потока, автобусы едут отдельно, по собственной полосе.

Такое решение дало результат. В сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го скорость общественного транспорта выросла на 7—10 процентов.

«Первые выводы работы выделенных полос на Ленина позволят в новых контрактах с 1 января увеличить скорость прохождения участка, сократив время рейса, что положительно скажется на быстрой доставке пассажиров в центр города», — отметил представитель «Организатора перевозок Челябинской области».

Напомним, ранее в Челябинске на круглосуточный режим работы перевели обновленный диспетчерский пункт на северо-востоке. Теперь автобусам не нужно ехать с конечной через весь город к автопарку.