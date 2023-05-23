Еще 15 больших автобусов поставят в Челябинск в 2023 году

Обновление подвижного состава ожидается и в других городах области

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставит в Челябинск 15 больших автобусов, работающих на газомоторном топливе. Транспорт город получит в рамках лизингового договора в 2023 году, сообщили в пресс-службе компании.

«Контракт подписан в рамках реализации нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ по обновлению городского пассажирского транспорта на 2023 год. Программа реализуется ГТЛК с использованием механизма лизинга и государственной поддержки в форме субсидий Минтранса РФ. Это позволяет ГТЛК предоставлять перевозчикам самые выгодные условия на поставку техники — размер скидки на транспорт может доходить до 60%»,— уточнили в компании.

Кроме того, за счет средств бюджета Челябинской области в Челябинск поставят два автобуса-гармошки, в Магнитогорск — 13 газовых средних автобусов, в Уйский район — два автобуса и в Увельский район — четыре автобуса.

Продолжается и закупка трамвайных вагонов за счет средств федеральных инфраструктурных бюджетных кредитов.

Всего за три года — с 2019 по 2022 — в Челябинской области обновлено и модернизировано 554 единицы общественного транспорта.

Отметим, в Челябинске не только обновляют подвижной состав, но и ремонтируют трамвайные переезды и укладывают новые рельсы. Так, до конца 2023 года в городе приведут в порядок 43 трамвайных переезда.

А рельсы на одном из ремонтируемых участков укладывают 25-метровые, что в два раза длиннее обычных. Они обладают рядом преимуществ: благодаря меньшему количеству стыков трамвай идет плавнее и меньше шумит.