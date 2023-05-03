В Челябинске 43 трамвайных переезда отремонтируют до конца 2023 года

Работы коснутся практически всех районов города

В Челябинске продолжается ремонт не только трамвайных путей, но и мест, где пересекаются потоки авто и вагонов. В службе «Организатор перевозок Челябинской области» рассказали, что до конца года по городу обновят 43 трамвайных переезда. Участки поделили между транспортниками, ремонт охватит почти все районы города. О местах, где будут проводить обновление объектов, — в материале ИА «Первое областное».

За капитальный ремонт 12 трамвайных переездов в этом году отвечает сам «Организатор перевозок Челябинской области». Специалисты возьмутся за самые проблемные участки:

— Свердловский пр. — ул. Курчатова;

— Свердловский пр. — ул. Воровского;

— Свердловский пр. — ул. Южная;

— Свердловский пр. — ул. Либкнехта;

— Свердловский пр. — пр. Ленина;

— Свердловский пр. — ул. Коммуны;

— переезд ул. Машиностроителей — ул. Суркова;

— шоссе Металлургов — ул. Румянцева;

— на пересечении ул. Труда и Свердловского пр.;

— стрелочный узел Монтажный колледж (ул. Горького — ул. Первой Пятилетки);

— стрелочный узел Депо № 1;

— стрелочный узел пр. Победы — ул. Каслинская.

Не все предыдущие контракты на ремонт переездов завершились успешно. В трех местах подрядчик будет исправлять недостатки в рамках гарантийных обязательств. Речь идет о перекрестках проспекта Победы с улицами Чайковского и Косарева, а также о пересечении шоссе Металлургов и Жукова.

ООО «ЧелябГЭТ» своими силами приведет в порядок 17 переездов: три — на проспекте Победы, столько же — на Цвиллинга, еще десять — на улице Горького. В списке предприятия значится участок на Дзержинского — Батумской. Совместно с городским комитетом дорожного хозяйства «ЧелябГЭТ» также обновит переезды на проблемном перекрестке у Теплотеха (проспект Победы — Кирова) и на шоссе Металлургов — Сталеваров. В перечне этих работ имеются еще три перекрестка: проспект Победы — ул. Краснознаменная; проспект Победы — ул. 40-летия Победы; проспект Победы — ул. Молодогвардейцев.

Мэрия в лице КДХ будет отвечать за работы на шести участках, в том числе на пересечении Российской и Труда, но большинство из них находятся в Ленинском районе:

— ул. Гагарина — напротив Технического колледжа;

— ул. Гагарина — ул. Пограничная;

— ул. Гагарина — ул. Шота Руставели;

— ул. Гагарина — ул. Агалакова;

— ул. Гагарина — ул. Дзержинского.

Напомним, что на ремонт трамвайных путей в этом году власти выделили более 1 млрд рублей. Перед Челябинском стоит амбициозная задача по возрождению и обновлению всей трамвайной инфраструктуры города. Первое областное информагентство ранее рассказывало о внедряемых технологиях стабильной работы вагонов и об участках, где проходит масштабный ремонт.