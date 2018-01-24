/ Эпидемия ОРВИ началась в 6 муниципалитетах Челябинской области

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики гриппа.

Распространение вирусов гриппа и ОРВИ зафиксировано в 32 муниципалитетах Челябинской области, а в 6 — отмечается превышение эпидемических порогов. Ситуация в регионе в целом оценивается как неэпидемическая. Однако принято решение об отмене занятий в одной школе полностью и 3 классах двух общеобразовательных учреждений.

По данным лабораторного мониторинга заболеваемость ОРВИ в Челябинской области обусловлена преимущественной циркуляцией возбудителей парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций, случаев гриппа не зарегистрировано. В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в 1 общеобразовательной организации и 3 классах 2 школ. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении Роспотребнадзора.

Горячая линия заработала в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области. Специалисты готовы проконсультировать по вопросам профилактики гриппа и мерам по предотвращению заболевания.

