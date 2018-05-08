Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.71 -0.49 74.81 -0.83
Челябинск
сейчас
 
+13 °C
завтра
 
+15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Карантин в Челябинской области отменен

Карантин в Челябинской области отменен

Количество заболевших ОРВИ резко снизилось
сегодня в 16:09
  |  Общество

Снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями произошло в Челябинской области после майских праздников. За последнюю неделю в больницы обратились 13 тысяч 855 человек. Это в два раза меньше, чем неделей ранее.

Уровень заболеваемости ниже порогового на 41%. В связи с этим с 4 мая карантинные мероприятия по гриппу в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения области отменены.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ имеет смешанную этиологию, отмечается снижение циркуляции вирусов гриппа, при этом регистрируются случаи, обусловленные вирусом гриппа, А H1N1/pdm2009, А H3N2 и В, а также парагриппа, респираторно-синцитиальной и аденовирусной инфекции. — уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве продолжат мониторить уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Общество
Две южноуральские школы закрыли на карантин из-за ОРВИ
10.04.2018
Две южноуральские школы закрыли на карантин из-за ОРВИ
Общество
31 тысяча случаев ОРВИ зафиксирована за неделю на Южном Урале
06.04.2018
31 тысяча случаев ОРВИ зафиксирована за неделю на Южном Урале
Общество
Заболеваемость ОРВИ идет на спад на Южном Урале
13.03.2018
Заболеваемость ОРВИ идет на спад на Южном Урале
Общество
Превышение эпидпорога по ОРВИ зафиксировали в 6 муниципалитетах Челябинской области
24.01.2018
Превышение эпидпорога по ОРВИ зафиксировали в 6 муниципалитетах Челябинской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Двух человек доставили в реанимацию после пожара в Челябинской области
  
сегодня в 17:11
Двух человек доставили в реанимацию после пожара в Челябинской области
Общество
В супермаркете «Лента» обнаружили новые нарушения в хранении продуктов
сегодня в 17:05
В супермаркете «Лента» обнаружили новые нарушения в хранении продуктов
Хоккей
Евгений Малкин рассказал о своих планах на время Чемпионата мира
сегодня в 16:43
Евгений Малкин рассказал о своих планах на время Чемпионата мира
Общество
Борис Дубровский: «В Челябинске станет чище воздух и вода»
сегодня в 16:40
Борис Дубровский: «В Челябинске станет чище воздух и вода»
Общество
Карантин в Челябинской области отменен
сегодня в 16:09
Карантин в Челябинской области отменен
Общество
Игроки «Трактора» подарят челябинцам Георгиевские ленты
сегодня в 16:02
Игроки «Трактора» подарят челябинцам Георгиевские ленты
Общество
Два военных поезда Победы остановились на вокзале Челябинска
сегодня в 15:57
Два военных поезда Победы остановились на вокзале Челябинска
Общество
Южноуральские полицейские посвятили ветеранам ВОВ праздничный клип
сегодня в 15:25
Южноуральские полицейские посвятили ветеранам ВОВ праздничный клип
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6