/ Карантин в Челябинской области отменен

Количество заболевших ОРВИ резко снизилось

Снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями произошло в Челябинской области после майских праздников. За последнюю неделю в больницы обратились 13 тысяч 855 человек. Это в два раза меньше, чем неделей ранее.

Уровень заболеваемости ниже порогового на 41%. В связи с этим с 4 мая карантинные мероприятия по гриппу в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения области отменены.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ имеет смешанную этиологию, отмечается снижение циркуляции вирусов гриппа, при этом регистрируются случаи, обусловленные вирусом гриппа, А H1N1/pdm2009, А H3N2 и В, а также парагриппа, респираторно-синцитиальной и аденовирусной инфекции. — уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве продолжат мониторить уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.