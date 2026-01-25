Энергетики круглосуточно дежурят в поселках под Челябинском в морозы

Местных жителей просят ограничить использование энергоемких приборов

Энергетики компании «Россети Урал» круглосуточно мониторят нагрузку на сети в деревне Малиновка и микрорайонах Твоя Привилегия и Белый Хутор в Сосновском округе после ЧП, произошедшего вечером 24 января. Как сообщили в пресс-службе компании, специалисты проводят контрольные замеры нагрузки на распределительную сеть.

«Восемь бригад в составе 24 специалистов и 10 единиц техники круглосуточно дежурят на территории ответственности компании для максимально оперативной ликвидации любых нештатных ситуаций. Сегодня обесточенных домов нет»,— уточнили в компании.

Напомним, вечером 24 января Малиновка и микрорайоны остались без электричества из-за обрыва провода на ЛЭП. Энергетики оперативно провели восстановительные работы. В Малиновку стянули резервные источники электроснабжения, чтобы разгрузить сеть.

Специалисты призывают местных жителей контролировать потребление электричества и ограничить использование энергоемких приборов.