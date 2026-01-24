В трех населенных пунктах под Челябинском восстановили электроснабжение

Свет вернули в Малиновку, «Твою Привилегию» и «Белый Хутор»

Специалисты челябинского филиала компании «Россети Урал» полностью восстановили подачу электричества в деревне Малиновка, микрорайне «Твоя Привилегия» и «Белом Хуторе» в Сосновском округе. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

Сейчас линия 10 кВ уже поставлена под нагрузку. Чтобы стабилизировать ситуацию и предотвратить возможные перегрузки в Малиновку доставили четыре резервных источника электроснабжения общей мощностью 580 кВт. Их пока не задействовали, но подключат при необходимости для локального питания отдельных улиц по сети 0,4 кВ. Это позволит снять излишнюю нагрузку с основной магистрали и повысить уровень напряжения в сети.

«Специалисты компании просят жителей осуществлять контроль энергопотребления и по возможности ограничить использование энергоемких приборов», — отмечается в сообщении.

На месте круглосуточно дежурят бригады, чтобы оперативно реагировать на нештатные ситуации.

Как сообщалось ранее, в субботу, 24 января, из-за сильных морозов на воздушной линии электропередачи 10 кВ, питающей деревню Малиновка, произошел обрыв провода. Для безопасного проведения аварийно-восстановительных работ энергетикам пришлось временно отключить электричество во всех трех населенных пунктах. Работы вели в оперативном режиме, электроснабжение удалось восстановить.