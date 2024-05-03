Энергетики Челябинской области перешли на повышенный режим готовности

Из-за непогоды в регионе возможны аварии на электросетях

Компания «Россети Урал» перевела персонал в режим повышенной готовности из-за того, что в Челябинской и Свердловской области ждут мощное усиление ветра и мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиалов компании находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам области», — отмечают в пресс-службе.

Сотрудники перешли на круглосуточный режим дежурства и готовы в любой момент выехать на ликвидацию технологических нарушений. Плановые работы в эти дни проводиться не будут.

В случае ЧП всю необходимую информацию о перерывах электроснабжения и сроках проведения ремонтных работ жители могут получить по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный).

Ранее синоптики пообещали жителям Челябинской области снежные выходные.