Снежные выходные обещают синоптики жителям Челябинской области

Ожидается сильный ветер

В предстоящие выходные, 4 и 5 мая, в Челябинской области пройдет дождь со снегом, местами осадки будут умеренными. Температура воздуха опустится еще ниже. Также синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют штормовой ветер.

Предстоящей ночью в Челябинске температура воздуха опустится до 0°C, днем столбики термометров поднимутся до +3…+5 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, небольшой снег, временами умеренный. Ветер юго-восточный с переходом на западный от 9 до 14 метров в секунду.

В регионе в ночь на субботу в северной половине пройдут небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами умеренные. На крайнем севере возможны ливни и снегопады. Вероятны метели. На время установится снежный покров. Отметка на градуснике достигнет 0…+2 градусов, местами заморозки до −3°C. Днем показания термометров будут варьироваться от 0 до +5°C, на юге потеплеет до +9°C. Облачно с прояснением, осадки сохранятся преимущественно в виде умеренного снега. Гололед. Ветер юго-восточного направления с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 17—22 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 5 мая, в столице Южного Урала ожидаются заморозки до −2°C. Днем потеплеет до +5…+7 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Столбики термометров покажут от 0 до −5°C, днем температура установится в пределах от +5 до +10°C. Переменная облачность, в отдельных районах обещают небольшие дожди. Ветер преимущественно западного направления от 4 до 9 метров в секунду.