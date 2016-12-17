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Дед Мороз и Снегурочка навестят детей с ограниченными возможностями

Дед Мороз и Снегурочка навестят детей с ограниченными возможностями
Дед Мороз , Снегурочка , дети , ограниченные возможности
21.12.2016 19:36:05

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Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

В канун праздника южноуральские малыши окунутся в сказку.

Особенным детям — особенный праздник. «Новогодние визиты Деда Мороза» намечены на предстоящую неделю. В качестве Дедов Морозов выступят педагоги социально-реабилитационного центра «Здоровье», а в роли Снегурочек — волонтеры-студенты из ЮУрГУ. Детей ждут хороводы вокруг елки, тематические песни и стихи, подарки.

Дети с ограниченными возможностями здоровья не останутся в этот Новый Год без праздника. Маленьких жителей Челябинска с 21 по 27 декабря поздравят настоящие Дед Мороз и Снегурочка. В гости к ребятам персонажи придут не с пустыми руками, малыши получат подарки от главы Челябинска.

— Тяжелое заболевание ребенка — не повод оставаться без новогоднего чуда. Такое «чудо» ребятам приготовили взрослые: детей ждут приятные сюрпризы, хоровод вокруг елочки, игры и развлечения. Никто не остается без поздравления и подарка! — рассказала сайту «Первый областной» директор центра «Здоровье» Мария Кузнецова.

Отметим, что педагоги из социального центра «Здоровье» ведут работу с детьми-инвалидами и их родителями с 2002 года.

Фото: deti.mail.ru

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