Дед Мороз и Снегурочка навестят детей с ограниченными возможностями

В канун праздника южноуральские малыши окунутся в сказку.
Особенным детям — особенный праздник. «Новогодние визиты Деда Мороза» намечены на предстоящую неделю. В качестве Дедов Морозов выступят педагоги
Дети с ограниченными возможностями здоровья не останутся в этот Новый Год без праздника. Маленьких жителей Челябинска с 21 по 27 декабря поздравят настоящие Дед Мороз и Снегурочка. В гости к ребятам персонажи придут не с пустыми руками, малыши получат подарки от главы Челябинска.
— Тяжелое заболевание ребенка — не повод оставаться без новогоднего чуда. Такое «чудо» ребятам приготовили взрослые: детей ждут приятные сюрпризы, хоровод вокруг елочки, игры и развлечения. Никто не остается без поздравления и подарка! — рассказала сайту «Первый областной» директор центра «Здоровье» Мария Кузнецова.
Отметим, что педагоги из социального центра «Здоровье» ведут работу с
Фото: deti.mail.ru