Элитная челябинская школа удалила пост об этикете курения из официального сообщества

В образовательном учреждении пояснили, как запись попала на стену соцсети

Челябинская школа № 54 удалила вчерашний пост об этикете курения из официального сообщества «ВКонтакте». Руководство школы Первому областному информационному агентству пояснило, что запись попала на стену соцсети случайно, администратор перепутала сообщества.

Накануне вечером школа № 54 на северо-западе Челябинска отличилась креативом. В официальном сообществе образовательного учреждения появился пост об этикете курения. В рекомендациях сообщалось, что курить при взрослых нежелательно, а адекватный курильщик не будет бросать окурки на землю.

Утром 16 июня пост удалили. Как объяснила Первому областному информационному агентству заместитель директора образовательного учреждения Марина Маслова, во всем виноват пресловутый человеческий фактор.

«Девушка, которая ведет нашу страницу, параллельно администрирует студенческое сообщество. Пост про курение предназначался студентам. Она сама очень удивилась, когда я ей сообщила о том, что на школьной странице вышла такая информация. Она была уверена, что публикует рекомендации в другом сообществе для молодежи», — пояснила Марина Маслова.

Заместитель руководителя признала, что администрация школы недоглядела за соцсетью.

«Мы всегда ведем пропаганду вреда курения, у нас регулярные профилактические беседы с ребятами, перед территорией школы и внутри размещены аншлаги с информацией о запрете курения», — уточнила Марина Маслова.

Она также пояснила, что администратор сообщества — студентка четвертого курса, педагог в школе. Девушке объявили устный выговор.