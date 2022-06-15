В элитной челябинской школе разработали этикет курения

На официальной странице заведения рассказали, как стать адекватным курильщиком

Челябинская муниципальная общеобразовательная школа № 54 отличилась сегодня креативом. На официальной странице школы в социальной сети «ВКонтакте» пользователи познакомились с этикетом курильщика. Представитель заведения выложил пост, в котором подробно рассказал, чего не будет делать адекватный курильщик. Например, бросать окурки на землю или курить при старших. В информагентстве «Первое областное» подробно изучили правила от челябинского учреждения образования.

На странице школы № 54 Челябинска, что расположена на улице Двинская, недалеко от ТК «Каширинский», в социальной сети активная жизнь. Ежедневно выходят несколько рубрик, среди них любопытная и познавательная — «Этикет». Однако контент для образовательного учреждения сегодня админы группы выложили неоднозначный.

«О вреде курения писать не будем, много уже сказано и написано, но об этикете курения, конечно же, стоит упомянуть: ⠀

1. Не нужно курить там, где нет пепельницы.

2. Адекватный курильщик не будет курить на ходу, бросать окурки на землю и вообще куда бы то ни было, кроме пепельницы, урны и т. д.

3. Прежде чем закурить, необходимо спросить разрешение у рядом находящихся, независимо от того, кто находится рядом.

4. Если заметил, что сигаретный дым мешает, кому бы то не было, надо извиниться и прекратить курение. Затем найти специальное место, где это можно сделать»,

— говорится в сообщении школьной группы.

Также автор поста упоминает, что у кавказцев есть очень хороший обычай: дети никогда не курят при родителях и старших по возрасту.

«Помни: курить — здоровью вредить», — резюмировали в тексте.