Число электросамокатов для аренды в Челябинске увеличат вдвое

В ближайшие дни в областной центр поступят еще 500 транспортных средств от Whoosh

В ближайшие дни количество электросамокатов на прокат в Челябинске будет увеличено до 1000. Локаций их размещения также станет больше. Об этом сегодня, 26 апреля, на аппаратном совещании сообщила руководитель департамента по инвестиционной деятельности автономной некоммерческой организации «Агентство инновационного и инвестиционного развития города Челябинска» Татьяна Степанова.

«На сегодняшний день около 500 самокатов ждут своих активных горожан, расположены они в 300 локациях. В ближайшие дни количество самокатов будет увеличено до 1000, а локаций их размещения — до 1500. Сервис достаточно простой, услугами воспользоваться легко: нужно скачать сервис Whoosh, зарегистрироваться, выбрать самокат и забрать его с велопарковки»,— рассказала Татьяна Степанова.

Всем желающим придется заплатить за разблокировку электросамоката 50 рублей, стоимость минуты проката составляет 5 рублей. Однако, по словам руководителя департамента по инвестиционной деятельности АНО «АИиИР города Челябинска», в неактивные часы самокатом можно воспользоваться по более низким ценам.

«Этот рынок для Челябинска уже является конкурентным: помимо компании Whoosh в городе присутствует такой сервис, как компания Urent. Вообще этот проект может стать толчком для развития городской среды, сможет в перспективе снизить нагрузку на окружающую среду»,— добавила Татьяна Степанова.

Напомним, с 17 апреля в Челябинске начал работать сервис аренды электросамокатов Urent, следом за ним свои самокаты разместила компания Whoosh. Жители Челябинска, скачав соответствующие приложения на свой телефон, могут выбрать любой самокат и отправиться на нем по своим делам.

