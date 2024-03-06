Электричке Челябинск — Шумиха назначили дополнительную остановку

Стоянка в Красноармейском районе запланирована всего на минутку

В Красноармейском районе теперь будет останавливаться поезд сообщением Челябинск — Шумиха. Круглогодичную остановку решили сделать по просьбам пассажиров, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

В Свердловской природной компании пояснили, что остановку ввели уже с сегодняшнего дня, 6 марта. На остановочном пункте 2141 км будет останавливаться пригородный поезд № 6218 сообщением Челябинск — Шумиха. Из центра Южного Урала он отправляется в 20:35.

«Поезд будет прибывать на о. п. 2142 км в 21:39, отправляться — в 21:40 (время местное). Уточнить расписание и купить билет можно в мобильном приложении „РЖД Пассажирам“ и в пригородных кассах. Действуют все виды льгот», — пояснили у перевозчика.



Напомним, до 7 марта включительно пригородные поезда из Челябинска в Магнитогорск на несколько минут изменят расписание движения по техническим причинам.