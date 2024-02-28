Пригородные поезда из Челябинска в Магнитогорск изменят свое расписание

Время в пути увеличится на несколько минут

Расписание пригородных поездов по направлению Челябинск — Магнитогорск временно изменится на период с 27 февраля по 7 марта. На официальном сайте Свердловской пригородной компании указывают, что временные перемены произойдут по техническим причинам.

Изменения затронут маршруты Челябинск — Магнитогорск-Пассажирский. Отправление поездов будет происходить по графику, но прибытие задержится на 9 минут. По другому графику будут ходить также поезда Челябинск — Карталы (время в пути увеличится на 4 минуты), Карталы — Челябинск (отправление и прибытие сместятся на несколько минут) и Магнитогорск-Пассажирский — Челябинск.

С точным расписанием и маршрутами, которых коснутся изменения, можно ознакомиться на сайтах РЖД, Свердловской пригородной компании и в кассах вокзалов.