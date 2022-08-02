С 4 августа на маршруте Челябинск — Миасс запустят новую электричку повышенной комфортности

Вагоны оборудованы системой климат-контроля и портами для зарядки гаджетов

В Челябинской области с 4 августа выйдет в первый рейс новая комфортная электричка из Челябинска в Миасс. А до конца 2022 года из областного центра будут курсировать три новых состава в Карталы и Златоуст через Миасс. В пресс-службе Свердловской пригородной компании рассказали, чем отличаются новые электропоезда.

Электропоезд ЭП2Д состоит из шести вагонов. Они оборудованы эргономичными сиденьями, электронными информационными табло. В головных вагонах оборудованы подъемник для посадки и высадки пассажиров с ограниченными возможностями, место для крепления инвалидных колясок.

«Кроме того, головные вагоны оснащены экологически чистыми туалетными комплексами для маломобильных и других пассажиров, вертикальными креплениями для перевозки велосипедов», — пояснили в компании.

Поезд уже оценил вице-губернатор Сергей Шаль.

«Этот состав произвел очень хорошее впечатление. Именно с точки зрения комфорта пассажиров — совсем другой уровень. Здесь мягкие сиденья, есть климат-контроль, портативная зарядка для гаджетов в каждом сиденье. Думаю, он будет пользоваться спросом», — поделился он впечатлениями.

Межвагонный переход герметичен благодаря беззазорному сцепному устройству. Локомотивная бригада через систему видеонаблюдения отслеживает обстановку не только в кабинах, салонах и тамбурах, но и на крыше.

Рейс № 6015 Челябинск — Миасс отправится с пригородного вокзала Челябинска в 10:40 по местному времени. Пассажиров первого рейса ждет праздничная программа.

В Свердловской пригородной компании рассказали, что состав будет курсировать на ряде рейсов направления Челябинск — Миасс. До конца 2022 года ожидается прибытие еще трех составов электропоезда ЭП2Д. Составы будут курсировать на направлениях Челябинск — Карталы и Челябинск — Миасс — Златоуст.