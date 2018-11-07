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/ Электронный сертификат прививок планируют ввести в России

Электронный сертификат прививок планируют ввести в России

Он необходим, чтобы вычислить точное количество привитых граждан.
сегодня в 21:01
  |  Общество

Министерство здравоохранения России предложило ввести электронный сертификат прививок. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя ведомства Наталья Костенко.

В рамках закона о биологической безопасности разрабатывают идею нового сертификата. Для его технической реализации уже существуют необходимые средства, поскольку медицинские учреждения уже обмениваются документами в электронном виде.

Основное преимущество электронного сертификата — точный учет людей, которые проставили необходимые прививки, и тех, кто отказался от вакцинации.

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