/ Электронный сертификат прививок планируют ввести в России

Он необходим, чтобы вычислить точное количество привитых граждан.

Министерство здравоохранения России предложило ввести электронный сертификат прививок. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя ведомства Наталья Костенко.

В рамках закона о биологической безопасности разрабатывают идею нового сертификата. Для его технической реализации уже существуют необходимые средства, поскольку медицинские учреждения уже обмениваются документами в электронном виде.

Основное преимущество электронного сертификата — точный учет людей, которые проставили необходимые прививки, и тех, кто отказался от вакцинации.