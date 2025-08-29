Элджей не выступит в субботу на Traktor Winline Fest в Челябинске

Организаторы и артист не сошлись в цене контракта

Хоккейный клуб «Трактор» официально подтвердил, что Элджей не будет выступать на Traktor Winline Fest в субботу, 30 августа. По словам генерального менеджера клуба Алексея Волкова, с артистом не сошлись в оплате.

«Элджей должен был стать символом драйва и энергии на Traktor Winline Fest. Мы ждали яркого шоу, хитовых треков и фирменных белых линз. К сожалению, потолок зарплат фестиваля не позволил нам удержать артиста», — сообщил Алексей Волков.

В «Тракторе» отметили, что, несмотря на сорванное выступление, Элджей стал частью истории фестиваля, и поблагодарили за то, что он хотел выступить.

Хедлайнерами Traktor Winline Fest (6+) останутся Клава Кока и группа «Триагрутрика».