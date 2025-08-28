Клава Кока и «Триагрутрика» выступят в субботу на Traktor Winline Fest в Челябинске

Фестиваль состоится 30 августа

В субботу, 30 августа, в Челябинске пройдет традиционный предсезонный фестиваль Traktor Winline Fest. Хедлайнерами мероприятия станут Клава Кока и «Триагрутрика», сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

В этом году фестиваль пройдет в парке Гагарина. Для всех желающих вход бесплатный. Помимо большой концертной программы, болельщикам представят обновленный состав команды.

Ранее сообщалось, что перед челябинцами выступит Элджей, информацию об отмене его приезда пока не подтвердили.

Возрастное ограничение: 6+.