/ Экзамен по вождению в России изменят

Две площадки намерены объединить.

Объединенный экзамен планируют ввести при получении водительских прав. В ГИБДД предложили совместить автодром и город в одну проверку навыков вождения.



Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки. — цитирует газета «Коммерсантъ» главу ГИБДД Максима Черникова.

Предполагается, что нововведение позволит сократить количество аварий на дорогах и улучшить подготовку водителей. Глава ГИБДД также подчеркнул, что ряд автошкол по-прежнему не могут обеспечить необходимый уровень подготовки. Не более восьми процентов претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза.

