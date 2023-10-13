Экспозицию о Челябинской области готовят в московском выставочном центре

На ВДНХ начался монтаж стендов для форума «Россия»

В Москве идет подготовка к международной выставке — форуму «Россия». Уральские регионы уже начали монтаж стендов. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев напутствовал участников форума.

«Наша общая задача — влюбить жителей всей России и других стран в Уральский федеральный округ. Заинтересовать их промышленным и туристическим потенциалом Урала и Западной Сибири. Удивить самобытной культурой и традициями. Все возможности для этого у наших регионов есть», — акцентировал Владимир Якушев.

Он отметил, что субъекты УрФО готовят оригинальные и запоминающиеся экспозиции. Регионы планируют завершить монтаж стендов к 23 октября. Например, экспозиция Челябинской области будет основана на главной идее, что «Челябинская область начинается с человека и его мечты». В экспозиции будут реализованы мечты о покорении космоса, сохранении красоты родной земли и преобразовании окружающего мира. Посетители смогут пройти виртуальные экскурсии по промпредприятиям региона, рассмотреть детали арктического автобуса «Урал», прикоснуться к метеориту и сыграть в настольный хоккей за одну из двух команд — «Трактор» или «Металлург». Также будут представлены робот-андроид FEDOR, побывавший в космосе, гранд-макет с будущими инфраструктурными проектами и качели, пролетающие над основными достопримечательностями региона.

Выставка-форум «Россия» пройдет по поручению президента России с 4 ноября 2023 года и до 12 апреля 2024 года.