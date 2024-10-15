Эксперты назвали лучшее время для отпуска в 2025 году

Их советы помогут получить максимально большие выплаты

Организации и предприятия Челябинской области начали составлять графики отпусков на 2025 год. В какое время лучше всего планировать отдых, чтобы сэкономить и получить повышенные отпускные, рассказали эксперты hh.ru.

«Прежде всего, обратите внимание на количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выше будет размер отпускных», — замечают эксперты.

В 2025 году наибольшее число рабочих дней — 23 — будет в июле и октябре. Кроме того, будет выгодно брать отпуск в апреле, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня в месяце). Самое маленькое количество рабочих дней в январе — всего 17. На январь отпуск лучше всего не планировать.

Чтобы сохранить отпускные дни, присоединяйте их к выходным, а также праздникам.

Также не забудьте включить в отпуск выходные.

«Если вы указываете в заявлении дни с понедельника по пятницу, работодатель не оплатит вам субботу и воскресенье. Берите для отдыха все семь дней, если хотите получить отпускные побольше», — добавляют эксперты.

Также не забывайте про даты выплаты премий и бонусов в вашей компании. Берите отпуск после них — таким образом вы увеличите размер отпускных.

Календарь выходных и праздничных дней в 2025 году ищите в отдельном материале Первого областного.