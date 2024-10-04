В 2025 году россияне будут работать на 1 день меньше

Длинные выходные ожидаются в январе, мае, июне и ноябре

Минтруд России опубликовал проект календаря рабочих и праздничных дней на 2025 год. Так, новогодние каникулы начнутся уже 29 декабря 2024 года и продлятся до 8 января. Когда еще выпадают длинные выходные — рассказываем.

Следующие четыре праздничных дня подряд ждут россиян в мае. Нерабочие дни продлятся с 1 по 4 и затем с 8 по 11 мая. Также четыре выходных дня придется на июнь — с 12-го по 15-е число.

Три выходных дня будет в ноябре — с 2-го по 4-е число. Причем суббота, 1 ноября, станет рабочей, но день должен быть сокращен на час. А 2025 год начнем провожать в среду, 31 декабря.

При этом количество выходных и праздничных дней одинаково с 2024 годом. Но, поскольку сейчас идет високосный год, работать в следующем придется на 1 день меньше.