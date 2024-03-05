Экспертиза одобрила строительство подвесного моста через реку Миасс в Челябинске

Он соединит Университетскую Набережную с городским бором

Вантовый мост через реку Миасс на северо-западе Челябинска получил положительное заключение экспертизы. Информация об этом появилась на официальном сайте реестра заключений.

Строительством займется промышленная группа «Конар», представившая проект моста на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в 2022 году. Восьмидесятиметровое футуристичное сооружение станет первой в Челябинске подвесной конструкцией подобного типа.

Велопешеходный мост подарит жителям северо-запада новый прогулочный маршрут до городского бора — добраться до рекреационной зоны можно будет без помощи машин и общественного транспорта.