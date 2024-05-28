Экскурсионный троллейбус проедет 1 июня по центру Челябинска

Собранные во время поездки деньги направят онкобольным ребятам

В субботу, 1 июня, по центру Челябинска будет курсировать красный экскурсионный троллейбус. Школьники-волонтеры расскажут его пассажирам о знаковых местах города. А горожане смогут пожертвовать деньги на помощь детям, больным онкологией. Это совместный проект благотворительного фонда «Искорка», семейной школы «Искатели» и предприятия «Челябинский троллейбус».

Маршрут троллейбуса проляжет от парка Гагарина до Сада Победы. Аналогичный маршрут — обратно. Остановок в пути не будет.

Юные экскурсоводы прошли серьезную подготовку: ходили в публичную библиотеку, занимались с историком, который проводит пешие экскурсии по Челябинску, и сняли мультфильм, который также покажут во время экскурсии.

«Удивительный троллейбус „Синара“ проедет по местам детства. Дети расскажут о появлении первого троллейбуса, а также историю строительства „Детского мира“, площади Революции», — говорит директор семейной школы «Искатели» Надежда Ковалева.

В 11:00 от парка Гагарина красный троллейбус повезет подопечных благотворительного движения «Искорка». Вместе с ними в салоне поедут больничные клоуны — семья Пилюлькиных.

На остальные рейсы в 10:00 и 12:00 (от парка Гагарина), а также в 13:00 (от Сада Победы) может сесть любой желающий. Место в троллейбусе лучше занять заранее — регистрация открыта на сайте «Искорки». Также на сайте или наличкой в самом троллейбусе можно пожертвовать деньги на помощь онкобольным ребятам.

Между тем в Городском саду имени Пушкина в этот же день пройдет фестиваль «Единорожок» — его гостям раздадут тысячи бесплатных порций мороженого.