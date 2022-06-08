Экскурсии для беременных запустили в бывшем ковидном роддоме Челябинска

И разрешили папам жить в семейной палате

В роддоме Областной клинической больницы № 2 на улице Гагарина, 18 в Челябинске, где принимали беременных с коронавирусом, полностью свернули ковидные койки. Теперь в некогда закрытом из-за пандемии учреждении папам разрешают жить в семейной палате, на вопросы женщин отвечают в телеграм-чате с «линией заботы» и проводят экскурсии по родзалам для будущих мам и их родственников. Корреспонденты ИА «Первое областное» тоже сходили в гости к «помощникам аиста».

Врачи и медперсонал перестали походить на космонавтов. Там, где пару месяцев назад персонал облачался в защитные костюмы, теперь принимают передачки для будущих мам. Вместо шлюза для дезинфекции после посещения красной зоны — зимний сад. Напоминанием, что учреждение было единственным ковидным роддомом в Челябинской области, служат разве что одноразовые медицинские маски. Сотрудники признаются — сбылась их мечта.

«Мы дышим! Работать в маске — это вообще ерунда. По сравнению с тем, когда выходили из операционной в непроницаемом костюме и с нас вода текла ручьем. Очки, маска с клапаном, который плохо пропускает воздух, — теперь понимаем, как это здорово — ощущать свободу от них и дышать кислородом!» — говорит акушер-гинеколог роддома ОКБ № 2 Ольга Суханова.





Теперь здесь ковидных коек больше нет. Беременных с коронавирусом в Челябинской области мало, и их принимает девятый роддом. В «двойке» же надеются, что шестой волны не будет и им не придется снова возвращаться в режим повышенной готовности. Поэтому соблюдают бдительность и санитарно-эпидемиологический режим.

Вне ковида роддом ОКБ № 2 работает с мая. За это время в учреждении на свет появились больше 200 малышей. Девочек и мальчиков примерно поровну. Одна двойня. Больше половины родов — партнерские, что в пандемию было исключено.

«На кесарево сечение у нас папы тоже заходят. Новорожденного ребеночка кладем им на грудь, чтобы был контакт кожа с кожей. Отцы сидят, ручонки у них трясутся. Плачут все без исключения», — рассказывает заместитель главврача по акушерству и гинекологии ОКБ № 2 Екатерина Воропаева.





В роддоме даже открыли семейную палату. В ней есть все необходимое для мамы с малышом, а еще — диван и комод для папы. Мужчина может ходить на работу и… возвращаться с нее обратно в роддом, пока супруга с крохой находится под наблюдением врачей.

В учреждении семейную палату оборудовали еще в 2020 году. Закупили все необходимое, сделали ремонт. Но как только все было готово, начался ковид. Зато сейчас она работает в полную силу. Пациентки «дерутся», чтобы ее занять. Цена — 2500 рублей в сутки.

Но у людей старой закалки открытость, которую активно практикуют в европейских родильных домах, вызывает удивление.

«На экскурсию с беременной пришли ее мама и 70-летняя бабушка. Как оказалось, акушерка на пенсии, которая работала в одном из роддомов в годы жесточайшего санэпидрежима. Тогда все мылось, брызгалось и даже грудь перед кормлением мазали зеленкой — условия тотальной антисептики. Всё им показали, в том числе индивидуальные родильные залы с удобствами (в учреждении только такие. — Прим. ред.) и семейную палату. Представьте: мужчина завтракает перед работой, тут же новорожденный ребенок. У бабушки когнитивный диссонанс. Но такая открытость нам только на руку», — говорит Екатерина Воропаева.





В Челябинской области экскурсии для беременных проводят только в «двойке». Женщины приходят сами, с подругами, мужьями, чтобы лично оценить условия.

А в учреждении есть на что посмотреть: индивидуальные родильные залы с санузлом и душевой, современный ремонт, удобные кровати-трансформеры, есть возможность использовать коврики и фитболы для облегчения боли во время схваток. В дополнение к этому — ароматерапия.

«В родах используем лаванду, розу, чайное дерево и лимон. Одни ароматы усиливают, другие ослабляют схватки. Если видим, что они слабенькие, предлагаем чайное дерево. Успокаивает эмоциональное состояние лаванда, роза и лимон, который также тонизирует в моменты, когда женщине следует собраться и прийти в тонус», — объяснила исполняющая обязанности заведующей родильным отделением роддома ОКБ № 2 Евгения Балакишиева.





В роддоме разрешают коврики, фитбол брать прямо в душ, чтобы использовать позиционную терапию либо качаться на мячике прямо под теплыми струями воды.

«Для женщин важно увидеть все возможности своими глазами и показать супругу. Это помогает им в выборе роддома. О состоянии и оснащении других учреждений они могут судить лишь по рассказам, практика экскурсий запущена только у нас», — продолжает Екатерина Воропаева.

В больнице установлено (и это согласовано с главной сестрой и эпидемиологом), что люди, приходящие в масках в родильный дом, не могут нести никакой угрозы для санитарно-эпидемиологического режима. Свободные посещения, как в зарубежных клиниках, даже полезны для госпитальной флоры, уверена Екатерина Евгеньевна. Главное, чтобы люди были привиты от коронавируса, чтобы у них были отрицательные ПЦР-тесты и маска. Потому что в больнице ковидные ограничения никто не отменял.





Роддом запустил телеграм-канал с «линией заботы» и чатом для беременных. Он в учреждении живой. Женщины обсуждают там житейские проблемы и могут задать вопросы специалистам. На часто задаваемые — из серии «Что взять с собой в роддом?», «Партнерские роды», «Платные палаты» — отвечает бот. Остальные попадают в «линию заботы», к врачам.

«Пандемия продиктовала необходимость такого онлайн-общения с беременными. Получилось, что за месяц работы благодаря этому чату и линии заботы трем женщинам спасли жизнь. Немедленно госпитализировали — получили хороший исход. Такая возможность получить консультацию специалиста увеличивает доступность медицинской помощи. Особенно в выходные и праздничные дни», — рассказывает Екатерина Воропаева.

Открытость роддома беременным нравится. Почти 90% пациенток приезжают в «двойку» не по месту жительства, в том числе из области. Валерия из Челябинска, например, приехала в роддом Ленинского района с Северо-Запада. Будущая мама сама в нем родилась, к тому же в ноябре уже лежала здесь с подозрением на COVID-19.

«Тогда было 12 недель и мне быстро оказали помощь. Сейчас идет 41-я неделя, приехала сюда рожать. Мне понравился сам роддом и работники тоже. Доброжелательные, всегда отвечают на вопросы, не отказывают в помощи. Рада, что ковид закончился и можно будет в родах видеть врачей», — поделилась Валерия.

Другая беременная — Анна — из Кунашакского района. Женщина ждет второго ребенка. В феврале тоже лежала в роддоме ОКБ № 2 с подозрением на коронавирус и вернулась в учреждение вновь. Легла на 34-й неделе на сохранение. Говорит, что зимой здесь ее поставили на ноги за четыре дня и врачам можно установить памятник.

«Сейчас смотришь и даже не верится, что эпидемию пережили. О ковиде напоминают только кислородные трубки. Сохранилось и трепетное отношение к пациентам. Рожать хочу вернуться сюда», — признается Анна.





Больше всего пациенткам нравится, что доктора не отмалчиваются и отвечают на вопросы. Дополнительно для госпитализированных женщин каждый четверг проводят полдник с акушером-гинекологом. Как рассказала заведующая отделением патологии беременности ОКБ № 2 Юлия Хайдукова, это мероприятие, когда в неформальной обстановке специалист освещает определенную тему, после которой идет живое общение.

В роддоме думали, что ничего хорошего от коронавируса не получат. На деле — потрясающая сплоченность коллектива. Были переживания о выгорании, увольнениях, в том числе после окончания ковидных выплат, но ничего подобного не произошло.

«Более того, коллектив в едином порыве сейчас принимает ситуацию и хочет видеть как можно больше рожениц. К тому же в пандемию мы хорошо оснастились и все оборудование осталось. Начиная от таких элементарных вещей как функциональные кровати с хорошими матрасами и подушками. В каждом родильном зале, на каждом этаже стоят кулеры. Из глобального — есть свой аппарат КТ, стало больше специалистов. Кардиологи, пульмонологи, неврологи пришли лечить ковид и остались. Это важно, так как беременной может потребоваться любой специалист», — резюмировала Екатерина Воропаева.