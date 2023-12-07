Экипажи ГАИ и службы МЧС в Челябинской области приведены в повышенную готовность

Сегодня и в ближайшие дни в регионе будет аномально холодно

В регион пришли морозы: с 6 по 11 декабря на территории региона ожидается аномально холодная погода.

Синоптики сообщают о понижении температуры до минус 30, а в некоторых районах и до минус сорока градусов. В связи с этим личный состав Госавтоинспекции по Челябинской области и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности. То же самое касается и служб МЧС.

«Экипажи ДПС ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения», — говорится в сообщении ведомства.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок за город. Если отменить запланированное невозможно, напоминают, что в непростой ситуации нужно звонить по номерам 101 или 112. По прогнозам, морозы продержатся как минимум до понедельника.



