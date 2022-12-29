Подать заявление на единое пособие для детей и беременных можно через «Госуслуги»

На онлайн‑сервисе для этого открылась специальная форма

Жители Челябинской области уже могут подавать заявление в электронном виде на единое пособие для беременных женщин и детей до 17 лет. На «Госуслугах» для этого открылась специальная форма. Правда, рассматривать заявления начнут с 9 января 2023 года.

Новая ежемесячная выплата предназначена для семей, которые имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. В Челябинской области это порядка 180 тысяч семей.

Пособие объединит шесть прежних мер социальной поддержки:

— пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;

— ежемесячную выплату на первого ребенка;

— пособие по уходу за ребенком неработающим гражданам, а также обучающимся по очной форме обучения;

— ежемесячную выплату на третьего и последующих детей;

— ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет;

— ежемесячные выплаты от 8 до 17 лет.

Напомним, что ранее в Заксобрании Челябинской области утвердили порядок начисления единого детского пособия.